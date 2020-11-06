Бобруйчане почтили память евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года возле деревни Каменка Бобруйского района фашисты расстреляли более 10 тысяч узников городского еврейского гетто: мужчин, женщин, стариков, детей.

Перед этим сюда привезли 500 военнопленных из концлагеря, который располагался в Бобруйской крепости. Их заставили вырыть два десятиметровых рва, а после расстреляли. Эти ямы стали братскими могилами для евреев и военнопленных.

Спустя много лет на месте массового расстрела узников гетто в Каменке открыли монумент – в память о погибших. Инициировал открытие памятника часовой мастер Меер Зелигер, который после войны собирал останки погибших и перевозил на место их массового расстрела.

Каждый год на этом скорбном месте собираются бобруйчане, чтобы вспомнить тех, кто пострадал в годы Холокоста. Вот и сегодня здесь прошел небольшой митинг с участием раввина Шауля Хабабо и членов иудейской и еврейской общин города.

После Каменки День памяти продолжился у мемориального знака «Узникам Бобруйского гетто», который был установлен возле ОАО «БЗТДиА» на улице Бахарова.

Последней точкой маршрута по местам памяти стала Аллея Праведников народов мира на улице Социалистической. Этот мемориал установлен в Бобруйске в честь местных жителей, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев от фашистско-немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

– Сегодня для нас особенный день. Мы должны сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось, и передавать эту память будущим поколениям. Беларусь – многонациональная и дружная страна, и очень важно, чтобы каждый из нас мог жить в ней мирно и спокойно, – отметил раввин Бобруйска Шауль Хабабо.