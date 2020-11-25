Бобруйчане побывали в «Парке аттракционов безопасности»

В торговом центре «Спектр» в Бобруйске прошло мероприятие в рамках акции «Не прожигай свою жизнь!». Посетители были приятно удивлены, ведь очередной поход в торговый центр выдался необычным.

Как минимум потому, что каждого на входе встречала белочка и приглашала поучаствовать в «Парке аттракционов безопасности». Плата за билет на такой необычный аттракцион минимальна – одна сигарета. А ведь одна непотушенная сигарета, как объяснила белочка, может стать причиной страшного пожара. Сделав шаг навстречу безопасности и здоровью, посетители центра приступали к прохождению заданий от спасателей. Здесь нужно было проявить и ловкость, попав импровизированным окурком в пепельницу, и смекалку в игре «Здоровый азарт», и проверить свое везение в лотерее «50/50». Некоторые отвлеклись на пару минут и, просканировав QR-код, познакомились с белочкой, которая напоминает про опасности вредной привычки. Побывав в «Парке аттракционов безопасности», каждый получал из рук спасателей буклеты и имиджевые календари, а белочка дарила орешки и напоминала курящим: «Не жди белочку – туши окурок!».

Финальное мероприятие в рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» состоится 25 ноября 2020 года в ТЦ «Виталюр» (Минская, 149). Начало в 15.00. Приглашаем бобруйчан и гостей города с пользой провести время в «Парке аттракционов безопасности».