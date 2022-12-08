Бобруйчане по итогам чемпионата Беларуси по шашкам-64 (первая лига) завоевали право играть в высшей лиге
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В Минске прошли чемпионаты Беларуси по шашкам-64 в первой лиге среди мужчин и среди женщин. Турниры проводились по швейцарской системе в 9 туров. Игроки, занявшие по итогам соревнований 1-4 места, получают право играть в высшей лиге.
В женском турнире, где состязались 16 участниц, третье и четвертое места заняли бобруйчанки — Анастасия Соколова и Дарья Кардымон. В мужском турнире в числе 42 игроков вне конкурса выступила международный гроссмейстер Вера Хващинская (Бобруйск) — она заняла 2 место. А право играть в высшей лиге завоевал еще один бобруйчанин — Евгений Капустин (4 место).
Соревнования в высшей лиге пройдут в январе 2023 года.
По материалам Mogilevnews
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