Бобруйчане по итогам чемпионата Беларуси по шашкам-64 (первая лига) завоевали право играть в высшей лиге

В Минске прошли чемпионаты Беларуси по шашкам-64 в первой лиге среди мужчин и среди женщин. Турниры проводились по швейцарской системе в 9 туров. Игроки, занявшие по итогам соревнований 1-4 места, получают право играть в высшей лиге.

В женском турнире, где состязались 16 участниц, третье и четвертое места заняли бобруйчанки — Анастасия Соколова и Дарья Кардымон. В мужском турнире в числе 42 игроков вне конкурса выступила международный гроссмейстер Вера Хващинская (Бобруйск) — она заняла 2 место. А право играть в высшей лиге завоевал еще один бобруйчанин — Евгений Капустин (4 место).

Соревнования в высшей лиге пройдут в январе 2023 года.

По материалам Mogilevnews