Бобруйчане обсудили проект нового Кодекса об образовании

Сегодня на базе гимназии №3 обсудили возможные изменения в Кодексе об образовании.

В диалоге приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ирина Рынейская, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица, депутаты областного и городского Советов депутатов, руководители учреждений образования города.

В начале встречи Ирина Рынейская подробно рассказала о возможных новшествах, далее присутствующие смогли задать интересующие вопросы и внести предложения.

Действующий Кодекс об образовании вступил в силу в 2011 году, за это время образовательный процесс претерпел существенные изменения.

В новый Кодекс, например, предлагается включить расшифровку таких терминов, как «бакалавр», «магистр», «грант на обучение», «индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность», «второе и последующее образование», «конфликт интересов педагогического работника», «коррекционные занятия», «сетевая форма взаимодействия», и др.

Подробнее о ходе обсуждения читайте в свежем номере "БЖ".