Бобруйчане о чистоте и ответственности за нее

В редакцию обратилась бобруйчанка Елена Головейко. Ее волнует состояние кладбища в деревне Березовичи Бобруйского района, где похоронены ее мама и бабушка. «Недавно я устанавливала памятник родным, которые там похоронены, и увидела, что порядка на кладбище нет: кругом заросли, пройти к могилам крайне сложно, на траве валяется мусор. Кто должен заниматься благоустройством кладбища?» – спрашивает женщина.

Отвечает Анатолий Шелег, председатель Слободковского сельского исполнительного комитета:

– Благоустройством кладбища занимается сельсовет. С рабочими мы заключаем договоры, нанимаем технику для уборки территории. В данный момент работы проводятся активно: мы ремонтируем забор, вырубаем аварийные деревья, обкосили лицевую сторону кладбища, убрали мусор с контейнерных площадок. Что касается проходов, люди должны самостоятельно убирать место возле могилок родных. И если бы каждый этим занимался, дорожки были бы чистые. Да, возможно, нам не всегда хватает рабочих рук. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству волонтеров по наведению порядка на кладбище. По этому вопросу можно обращаться в Слободковский сельсовет.

Чисто там, где не мусорят

А вот Светлану Матылевскую волнует такая тема. «Я живу в районе озер Копанка и Шаманка, которые находятся по обеим сторонам улицы Интернациональной. По вечерам люди там отдыхают, а бутылки и мусор часто бросают в водоемы. Меня возмущает культура таких людей. Ведь это красивое и живописное место, где хочется посидеть, подышать воздухом, полюбоваться на плавающих уток, зачем же его засорять? Я хочу узнать, какая ответственность предусмотрена за такие действия несознательных граждан и кто должен заниматься очисткой прибрежной зоны?» – интересуется бобруйчанка.

Отвечают

Игорь Солонович, заместитель начальника Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

– В данном случае мы имеем дело с нарушением требований Закона Рес­публики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-З, статья 17. Ответственность за это нарушение предусмотрена частью 3 статьи 16.44 КоАП РБ. И влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, на юридическое лицо – до тысячи базовых величин.

Александр Шостак, генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз»:

– Со своей стороны мы периодически проводим уборку территории вокруг озер, выполняем покос травы. К сожалению, зачастую после наведения порядка на следующий же день можно снова наблюдать мусор возле водоемов. Нашим гражданам стоило бы проявлять большую сознательность и не засорять городские территории, на уборку которых затрачиваются людской труд и материальные ресурсы.

Александра Манько, старший инспектор группы информаций и общест­венных связей УВД Бобруйского горисполкома:

– На постоянной основе правоохранители проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление там или на работе в состоянии алкогольного опьянения. Согласно части 3 статьи 19 КоАП, эти нарушения влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.