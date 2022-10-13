Бобруйчане недовольны соседом…Который живет на крыше

Не совсем замечательный сосед поселился в доме №115 на улице Социалистической. Дом, что стоит напротив бывшего Дома офицеров, весьма занимателен конструкцией: в «причуде» своей уступает разве что «скворечнику» на Минской. Затейливой формы балконы, смелые декоративные архитектурные вставки и, как оказалось, потайные комнаты.

На связи с редакцией жилец этого дома Михаил Иванович поделился историей, которая приводит его в возмущение и выводит из равновесия в два счета. После последнего жилого этажа есть еще два лестничных пролета, отделенных дверью-решеткой, дальше выход на крышу. Но если завернуть налево, упрешься в дверь небольшого служебного помещения. Вот тут и бывает наш таинственный… Александр Михайлович, чье присутствие не устраивает жильцов.

– Он закрыл решеткой эти пролеты, – говорит обратившийся к нам Михаил Иванович, – Сам все время шумит, делает ремонт уже больше полугода. Стучит. Доступ к этим пролетам нам закрыт, а у него персональный выход на крышу. У меня много вопросов и к обслуживанию этого дома. Почтовые ящики в ужасном состоянии. Я лично выкрасил несколько. Подвал летом был открыт, хотя по правилам должен быть закрыт.

К возмущениям нашего читателя присоединились и жильцы, что спускались по лестнице, спешили куда-то. Поддерживали по поводу возмущений в адрес жителя «пент-хауса».

– А Вы с ним общались? Ему высказывали претензии? – спросил дежурный по рубрике «Контрольный звонок».

– Нет, не хочу с ним даже разговаривать, – был краткий ответ. – Я буду ходить и дальше по всем инстанциям.

– А раньше в этом помещении кто-то жил?

– Да, до начала 1990-х это было служебным помещением главного архитектора города. После оно пустовало. В феврале этого года его выкупил на аукционе этот…

Что ж, пора было поговорить с таинственным Александром Михайловичем. Решетка была открыта. Мне повезло – как раз производились ремонтные работы. Я беспрепятственно встретилась с человеком, что выкупил небольшую квартирку на одну комнатку и санузел:

– Да, мне пришлось ремонтировать снаружи стены, чтобы мою квартиру не подтапливало, – говорит Александр Михайлович. – Скажу так: я купил по аукциону это помещение дешево, но уже заплатил вдвойне, производя необходимый дополнительный ремонт. После всех работ крыша будет закрыта для всех жильцов, в том числе и для меня.

Со слов Александра Михайловича, работает он в городе бизнесменом, жилье у него есть. Есть взрослые дети. Лишним жилье по сладкой цене, он посчитал, не будет, пусть и небольшое. С соседями пообещал добиться консенсуса.

– А выход к двум оставшимся лестничным пролетам будет доступен всем жильцам?

– Вы видели, какая там разведена грязь? Я все это уберу и подкрашу. Открою, только еще и камеру поставлю, чтобы видеть, кто загрязняет и изрисовывает стены в подъезде.

Ставить точку в этом вопросе рано. Одними обещаниями сыт не будешь. Поэтому за ситуацией продолжим следить, и хорошо, если строптивые и молчаливые соседи смогут договориться.