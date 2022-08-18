Бобруйчане не остались без «Лакомки». Перезагрузка культового заведения

Что ж, свершилось. 18 августа в полдень состоялось открытие обновленной «Лакомки». Культовое заведение Социалки после длительного перерыва вновь распахнуло двери перед своими клиентами. Сменились хозяева, дизайн кафе и даже меню, осталось название, которому моментально откликаются вкусовые рецепторы жителей города на Березине. Теперь перед владельцами сладкого заведения стоит непростая задача – соответствовать ожиданиям. Ведь каждый входящий будет сравнивать, и отвечать на свой вопрос после снятия пробы: «Это то самое?»

Меню заведения, как мы уже говорили, претерпело некоторые изменения. На витринах красуются тортики и пирожные, горят несколько экранов меню, в котором нашлось место и хот-догам, и гамбургерам с картошкой фри, напиткам, кофе и, конечно же, молочным коктейлям и мороженому. Интерьер теперь в стиле минимализма и эко. Деревянные рейки, подушки, небольшие столики… Отличное место для пополнения снимков в социальных сетях.

– Когда я вижу вывеску «Лакомка», то возвращаюсь мысленно в детство, – поделилась на торжественном открытии заместитель председателя горисполкома Ольга Жук. – Для меня это знаковое место Бобруйска, ведь здесь всегда были самые вкусные молочные коктейли. Я вижу, что эта традиция сохраняется. Поэтому я желаю получить всем нам удовольствие от этого обновленного кафе. А кафе пожелаю хороших покупателей и хороших объемов выручки.

К слову, о меню. Из детства ли мороженое и коктейли, каждый решит сам опытным путем. А что касается цен, то извольте. Ореховый, вишневый, шоколадный, клубничный и ванильные коктейли в среднем обойдутся в 2 рубля 80 копеек за 300 мл. Самый дорогой – ореховый (4 рубля 10 копеек за пол-литра). Мороженое в восьми вариациях вытянет из кошелька 2 рубля 20 копеек за 100 граммов. Еще есть итальянские рожки (от одного рубля 90 копеек до 3 с половиной). Капучино – 1 рубль 89 копеек за 250 мл.

С 1965 года, согласно вывеске, легендарное кафе «Лакомка» на Социалке было своего рода визитной карточкой Бобруйска. Не одно поколение юных бобруйчан выросло на его мороженом и вкусных молочных коктейлях. Позже заведение перестало быть государственной собственностью и сменяло хозяев не раз.

Первоначально здание выкупило ОАО «Агропромышленная компания «Дедново», затем площадь магазина перешла к некой столичной фирме, которая, в свою очередь, его продала другому собственнику. Летом 2010 года на его месте вскоре появился магазин по продаже парфюмерии, косметики и бытовой химии «Мила».

В 2011-ом предприятие «Водоканал» решило возродить «Лакомку», арендовав помещение напротив. Закрытие последней вариации «Лакомки» было вызвано снижением посетителей из-за пандемии.

Анастасия Кастрица,

фото Александра Анташкевича