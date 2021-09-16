Бобруйчане могут заработать на уборке урожая

С 16 до 30 сентября 2021 года управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных и временно неработающих граждан принять участие в оплачиваемых общественных работах для помощи в уборке урожая (подборка картофеля за копалкой в поле, переборка, сортировка и затаривание в сетки) с 16 до 30 сентября 2021 года. Оплата труда из расчета 20 руб. в день, расчет в конце месяца. При себе иметь паспорт и страховое свидетельство, результаты флюорографии.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с понедельника по пятницу с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.