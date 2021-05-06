Бобруйчане могут принять участие в анкетировании для определения ключевых направлений местной стратегии устойчивого развития города

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Могилевская область присоединилась к Декларации приверженности Целям устойчивого развития ООН 28 октября 2015 года.

Цели устойчивого развития – это комплекс из 17 целей и 169 задач, стоящих перед международным сообществом, призванный помочь в ближайшие 15 лет ликвидировать нищету и неравенство, добиться социальной интеграции, остановить глобальное изменение климата и построить мир, в котором нашим потомкам хватит ресурсов для того, чтобы вести достойную жизнь.

Цели представляют собой меры, ориентированные на обеспечение равномерного прогресса в трех основных аспектах устойчивого развития: экономического роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды. Они носят глобальный и универсальный характер, однако допускают возможность дифференцированного воплощения в зависимости от локального контекста.

25 сентября 2015 года 193 государства-члена Организации Объединенных Наций приняли на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Решение зафиксировано в документе под названием «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Также известный как «Повестка 2030», он стал результатом трех лет работы международных экспертов, делегаций стран-участниц ООН, общественных объединений и простых граждан. В основе повестки лежат результаты достижения Целей развития тысячелетия, которые были сформулированы в Декларации тысячелетия в 2000 году и на протяжении последних 15 лет определяли характер деятельности в области развития.

Стратегия устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года .

В Бобруйске создана городская рабочая группа по устойчивому развитию , которая включает следующие группы:

группа по социальным вопросам (Человек и высокий уровень качества жизни);

группа по экономическим вопросам (Конкурентоспособная инновационная экономика);

группа по экологическим вопросам (Устойчивая окружающая среда).

Предложения по разработке Стратегии устойчивого развития Бобруйска до 2035 года предлагаем направлять на электронный адрес: ecoves@bobruisk.by.

Кроме того, с целью изучения мнения и для внесения предложений в написание местной стратегии устойчивого развития города Бобруйска городской рабочей группой по устойчивому развитию проводится анкетирование. Приглашаем вас принять участие в анкетировании и тем самым оказать помощь в определении ключевых направлений развития города. Анкетирование анонимное.