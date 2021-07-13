Бобруйчане – лучшие «Защитники» в стране!

22 июня на полигоне Брестский состоялось торжественное закрытие республиканского финала военно-патриотической игры «Зарница».

Финальный этап игры, организованный общественным объединением «Белорусская республиканская пионерская организация», – это уникальное по своему масштабу и зрелищности событие, которое объединило сильнейшие команды со всей страны: победителей областных и минской городской игр. В финал прошли только семьдесят ребят-­пионеров в возрастной категории 13-14 лет.

Этот этап проходил в течение пяти дней – с 18 по 22 июня – под патронажем Министерства обороны Республики Беларусь. Ребята жили в армейских палатках, соревновались в семи дисциплинах, включающих строевую подготовку и строевую песню, квиз «76 кадров о войне» на знание военной истории Беларуси, творческий конкурс «Визитная карточка отряда», состязание по разборке-­сборке автомата Калашникова. Ребят также ждала военизированная эстафета с преодолением полосы препятствий.

По итогам соревнований команда «Защитники» пионерской дружины средней школы №27 Бобруйска под руководством учителя допризывной подготовки Владимира Круликовского, педагога-организатора Елены Евладовой, председателя БГО ОО «БРПО» Светланы Павлениной заняла 1-е место и была награждена дипломом І степени от министра образования Игоря Карпенко и командира 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады Александра Ильюкевича.

Бобруйский ГС ОО «БРПО» благодарит руководство ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска», ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска», Бобруйское региональное отделение ОО «Белорусская ассоциация ветеранов спецназа МВД «Честь», 4-й взвод «Дислокация г. Бобруйска Оперативной работы ОМОН УВД Могилевского облисполкома», ОАО «Красный пищевик», управление по образованию Бобруйского горисполкома, отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского гор­исполкома, Областной Совет ОО «БРПО» за отличную подготовку команды «Защитники»!

Материал подготовил Виктор ЧАБАН.