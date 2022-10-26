Бобруйчане интересуются простыми способами утилизации габаритных отходов

Масляный обогреватель вышел из строя и ремонту не подлежит. Светлана решила поинтересоваться: «До мусорки я его не донесу. Да и оставлять его там против правил – габаритный отход. Можно ли позвонить куда-нибудь, чтобы его вывезли из квартиры?»

Вариантов решения задачи несколько. Можно привезти крупногабаритные отходы на площадку для раздельного сбора по адресу: ул. Орджоникидзе, 1 (на углу улиц Минской и Орджоникидзе). За каждый килограмм техники вам еще и заплатят согласно тарифам. Площадка открыта: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30, суббота-воскресенье с 9.00 до 15.00. Но так как нас спросили о возможности распрощаться с обогревателем на пороге, прилагаем телефон «Спецавтопредприятия»: 59-75-05. Поскольку обогреватель из металла, рекомендуем также обратиться в унитарное предприятие «Могилеввторчермет». Специалисты организации также порекомендуют заготовительные пункты по приему лома у населения. Телефоны для Бобруйска: 70-11-59; +375(29) 340-42-05; 73-90-30; +375(29) 344-42-77. Телефон для района: +375(44) 455-01-47.

Еще один крупногабаритный член семьи – диван – тоже отжил свое у Сергея Ивановича. Вид у него презентабельный, выбрасывать жалко, но в интерьер не вписывается: «Может, кому-нибудь на дачу пригодился бы? Тоже хотелось бы не таскать его, а распрощаться на пороге». Решение этой проблемы есть. Если вы владеете компьютером и подключены к Интернету, найти площадки по принципу «отдам даром» для вас легко. Можете воспользоваться и нашим сервисом объявлений на информационном портале Bobrlife. В социальной сети «ВКонтакте» также популярна в нашем городе группа «Отдам даром. Бобруйск». Не забудьте указать телефон для связи и оставить пометку «самовывоз». А редакция традиционно принимает объявления на Социалистической, 103.