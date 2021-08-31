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Бобруйчане интересуются. Где передохнуть на лавочке, гуляя по проспекту Георгиевскому?

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Бобруйчане интересуются. Где передохнуть на лавочке, гуляя по проспекту Георгиевскому?

Бобруйчанка Наталья Камзолова интересуется, возможно ли установить скамейки вдоль пешеходных дорожек на проспекте Георгиевском? С этим вопросом мы обратились к генеральному директору УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» Александру ШОСТАКУ.

 

– Недавно в этом районе вдоль пешеходных дорожек были установлены две новые лавочки, их покрасили. Дополнительно в этом году не планируется установка еще каких-то объектов. Сегодня там оптимальное количество лавочек. Нужно понимать, что это не зона отдыха. На проспекте Георгиевском жилые дома, и возле каждого подъезда есть скамейки, где можно посидеть и отдохнуть, – ответил Александр Николаевич.

Поздравление! Уважаемые читатели, если у вас возникли вопросы, можете задать их по телефону: 72-01-27 или писать по адресу: 213826, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 103.
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