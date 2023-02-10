Бобруйчане борятся с шумными соседями

Елена Потапенко спрашивает: «Наши соседи очень шумные, постоянно по вечерам у них громко играет музыка, мы неоднократно просили их соблюдать порядок, но они на наши просьбы не реагируют. Что мы можем предпринять в такой ситуации?»

На вопрос отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Перельман:

– В соответствии с п. 7.10 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 г. №399, граждане обязаны пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покой других граждан в жилом доме. С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и других действий).

Согласно п. 20 Положения об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки, утвержденного постановлением Совета Министров Рес­публики Беларусь от 16.05.2013 г. №384 (с последующими изменениями и дополнениями), в период проведения переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных и блокированных жилых домах запрещается: производить в выходные и праздничные дни работы по переустройству и (или) перепланировке, создающие шум или вибрацию, а также начинать такие работы ранее 9 часов и заканчивать их позднее 19 часов в рабочие дни. Под перепланировкой следует понимать изменение планировочных решений жилого и (или) нежилого помещений в процессе выполнения ремонтно-строительных работ; переустройство – изменение инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос инженерных сетей, электрического, санитарно-технического или иного оборудования) в жилом и (или) нежилом помещениях и (или) конструктивных элементов в процессе выполнения ремонтно-строительных работ.

За шум в ночное время протокол об административном правонарушении составляют сотрудники милиции. Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин. Повторное в течение года привлечение к ответственности влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Проведение работ по переустройству и (или) перепланировке в жилых домах в выходные и праздничные дни, создающих шум или вибрацию, а равно проведение таких работ в период с 19 до 9 часов в рабочие дни влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин. Протоколы за такой шум составляют исполкомы, в том числе через жилищно-эксплуатационные организации.

Людмила Любимцева