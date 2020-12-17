Бобруйчане активно обращаются в общественные приемные

Юрий Павлович Худяков обратился в общественную приемную с несколькими вопросами.

Он поднял проблему, которая волнует многих: бобруйчанин считает, что время отпуска по уходу за ребенком обязательно должно входить в общий стаж женщины.

А еще предложил внести изменения в Трудовой кодекс. Дело в том, что внучка мужчины поступила в вуз на заочную форму обучения. Когда пришел вызов на установочную сессию, руководство не отпустило девушку, сославшись на статью: если человек обучается по направлению организации, в которой работает, он ездит на сдачу зачетов экзаменов, если без – на усмотрение администрации. Юрий Павлович находит такой подход неправильным, ведь у каждого есть право на образование, закрепленное основным законом страны, то есть конституционно. Тем более что все расходы на проживание берет на себя человек, а не его работодатель.