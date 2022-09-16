Бобруйчанам отвечают нотариусы

Вопрос: Хочу купить подержанный автомобиль. Говорят, что скоро в ГАИ для этого ехать будет не обязательно, а договор можно будет составить у нотариуса. Когда и как можно будет обратиться к нотариусу?

22 января 2023 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 18 июля 2022 года №246, который предусматривает нотариальное удостоверение договора об отчуждении транспортного средства как альтернативу государственной регистрации договора и направлен на упрощение процедуры отчуждения транспортных средств.

При нотариальном удостоверении договора об отчуждении транспортного средства гражданам не нужно будет обращаться в органы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Рес­публики Беларусь для регистрации договора или перехода права собственности на транспортное средство, так как нотариально удостоверенный договор об отчуждении транспортного средства (нотариальный акт) уже будет являться подтверждением перехода права собственности. Все необходимые сведения об удостоверенном договоре об отчуждении транспортного средства нотариус направит в органы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь самостоятельно.

В настоящее время нотариусы Республики Беларусь удостоверяют договоры об отчуждении транспортных средств, которые подлежат государственной регистрации в органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Для удостоверения договора об отчуждении транспортного средства к нотариусу обращается собственник транспортного средства с паспортом или его представитель с надлежаще оформленной доверенностью и паспортом, приобретатель – с паспортом или его представитель – с надлежаще оформленной доверенностью и паспортом.

Нотариус проверяет принадлежность транспортного средства по свидетельству о регистрации (техническому паспорту) транспортного средства либо по копии учетной карточки о постановке транспортного средства на учет в органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Не может являться предметом договора об отчуждении транспортное средство, принадлежащее обязанному лицу.

При удостоверении договора об отчуждении транспортного средства, приобретенного супругами в период брака (помимо транспортных средств, полученных в дар либо по наследству), нотариус истребует согласие одного из супругов, если иное не предусмотрено условиями брачного договора или иным договором, изменя­ющим режим отчуждаемого транспортного средства.

До 1 января 2024 года сведения, необходимые для нотариального удостоверения договора, нотариусы будут получать из базы данных ГАИ, а информация о заключении такого договора будет направляться на бумажном носителе в регистрирующие органы, выдавшие свидетельство о регистрации транспортного средства, для их внесения в базу данных.

С 1 января 2024 года планируется полный переход на электронный документооборот.

Мария Скрыпко, нотариус Могилевского нотариального округа