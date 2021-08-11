Бобруйчан ждут на экофестивале “Пикничок” 29 августа

29 августа пройдет ежегодный экологический фестиваль «Пикничок», который проводится в формате open-air, на частной территории парка активного отдыха (6га) "Орлёнок". Как утверждают организаторы, это первый в своем роде экофестиваль, созданный силами бобруйчан.

Программа мероприятия состоит из трех болоков:

Образовательный: лекции и мастер-классы по экологиии и здоровому образу жизни

Активный: спортивные развлечения для детей и взрослых (веревочный городок, снукбол, скалодром, лазертаг и др.) выступление акробатических студий и мастер-классы от крупнейших фитнес-клубов города

Развлекательный: этот блок состоит из отдельных площадок- "Шляхецкi тэатр", стилизованные под 16 век выступления, выездка на лошадях, "Помадная вечеринка" и "Аквагрим", "Рисование", где профессинальный художник обучает рисованию , "Баня и сауна" - мастер-класс и посещение бани с профессинальным банщиком, "Фудкорт" - площадка с полезной едой, психологи и фотографы, паб-квизы и бардовские песни.

Если вы собираетесь стать гостем фестиваля, то организаторы просят пройти короткую, но обязательную регистрацию.

Информация! Стоимость мероприятия - 5 рублей для взрослых, для детей до 18 лет - вход свободный. АЛКОГОЛЬ ЗАПРЕЩЕН.