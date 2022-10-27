Бобруйчан выслушают в эту субботу

29 октября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, по тел.: 68-00-18. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

Сергей Васильевич Лоцкий, первый заместитель главы администрации Первомайского района, по тел.: 77-75-17. Курируемые вопросы: жилищно-­коммунальное хозяйство.

Александр Александрович Подберезский, заместитель главы администрации Ленинского района, по тел.: 76-52-33. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, предпринимательство.