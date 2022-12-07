Бобруйчан выслушают руководители учреждений здравоохранения города

|Наименование организации
|Дата проведения
|Ф.И.О.
|Должность
|Номер контактного телефона
|УЗ «Бобруйская центральная больница»
|12.12.2022
11.00-13.00
|Крупенич Оксана Николаевна
|Главный врач
|8(0225) 72-72-68
|УЗ «Бобруйская центральная больница»
|19.12.2022
11.00-13.00
|Кузнецова Ольга Николаевна
|Заместитель главного врача по стационарной помощи
|8(0225) 72-79-14
|УЗ «Бобруйская центральная больница»
|26.12.2022
11.00-13.00
|Горбачевская Марина Юрьевна
|Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
|8(0225) 72-79-25
|УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»
|12.12.2022
9.00-12.00
|Белогуров Владимир Валентинович
|Главный врач
|8(0225) 43-24-17
|УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»
|20.12.2022
14.00-17.00
|Черноокая Жанна Алексеевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 72-49-83
|УЗ «Бобруйская городская детская больница»
|14.12.2022
28.12.2022
09.00-12.00
|Каваленок Павел Павлович
|Главный врач
|8(0225) 70-98-68
|УЗ «Бобруйская городская детская больница»
|21.12.2022
14.00-17.00
|Воронова
Инна Александровна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 70-52-07
|УЗ «Бобруйский родильный дом»
|07.12.2022
21.12.2022
09.00-12.00
|Симоненко Ирина Ивановна
|Главный врач
|8(0225) 43-17-72
|УЗ «Бобруйский родильный дом»
|14.12.2022
14.00-17.00
|Окрут Елена Анатольевна
|И.о. заместителя главного врача по медицинской части
|8(0225) 43-32-58
|УЗ «Бобруйский родильный дом»
|29.12.2022
09.00-12.00
|Климина Елена Николаевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 43-32-58
|УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»
|07.12.2022
21.12.2022
11.00-12.00
|Шарф Игорь Артурович
|Главный врач
|8(0225) 43-15-03
|УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»
|08.12.2022
10.00-11.00
|Костко Татьяна Васильевна
|Заместитель главного врача
|8(0225) 43-15-03
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»
|13.12.2022
12.00-13.00
|Якименко Наталья Анатольевна
|Главный врач
|8(0225) 70-81-04
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»
|06.12.2022
27.12.2022
12.00-13.00
|Карпов Олег Владимирович
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 43-31-70
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1»
|20.12.2022
12.00-13.00
|Зюлковская Наталья Васильевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 43-41-36
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»
|17.12.2022
09.00-11.00
|Семенюк Михаил Георгиевич
|Главный врач
|8(0225) 72-14-04
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»
|09.12.2022
09.00-11.00
|Курская Людмила Геннадиевна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 72-12-77
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»
|08.12.2022
09.00-12.00
|Кизимова Наталия Владимировна
|Главный врач
|8(0225) 71-57-16
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»
|15.12.2022
14.00-14.00
|Саттарова Диана Рашитовна
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 71-57-02
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»
|22.12.2022
09.00-12.00
|Тимошенко Татьяна Викторовна
|И.о. заместителя главного врача
|8(0225) 71-57-05
|Филиал «Бобруйская городская поликлиника №4»
|21.12.2022
08.00-09.00
|Залеский Юрий Клеменсович
|Заведующий филиалом
|8(0225) 70-50- 28
|Филиал «Бобруйская городская поликлиника №5»
|12.12.2022
08.00-13.00
|Новикова Елена Петровна
|Заведующий филиалом
|8(0225) 70-98-48
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»
|21.12.2022
8.00-13.00
|Песецкая Инна Николаевна
|Главный врач
|8(0225) 73-62-84
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»
|14.12.2022
8.00-13.00
|Олихвер Татьяна Ивановна
|Заместитель главного врача по медицинской части
|8(0225) 73-62-98
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6»
|06.12.2022
8.00-13.00
|Каравай Марина Николаевна
|Заместитель главного врача по МЭиР
|8(0225) 72-88-81
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»
|12.12.2022
08.00-13.00
|Климович Нина Николаевна
|Главный врач
|8(0225) 74-16-43
|УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»
|22.12.2022
08.00-13.00
|Гулидова Екатерина Ивановна
|Заместитель главного врача по МРиЭ
|8(0225) 74-16-43
|УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника № 1»
|08.12.2022
22.12.2022
13.00-14.00
|Костян Оксана Михайловна
|И.о. главного врача
|8(0225) 74-08-21
8(0225) 74-16-67
|Филиал УЗ «БГСП №1» «Стоматологическая поликлиника №2»
|20.12.2022
08.00-09.00
|Шлык Светлана Николаевна
|Заведующий филиалом
|8(0225) 79-32-99
|филиал «Детская стоматологическая поликлиника»
УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1»
|05.12.2022
08.00-09.00
|Шакура Елена Владимировна
|Заведующий филиалом
|8(0225)70-44-50
|УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови»
|26.12.2022
12.00-13.00
|Сидорович Наталья Олеговна
|Главный врач
|8(0225) 73-37-76
|УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»
|21.12.2022
10.00-13.00
|Голубева Татьяна Федоровна
|Главный врач
|8(0225) 70-80-94