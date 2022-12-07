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Бобруйчан выслушают руководители учреждений здравоохранения города

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Бобруйчан выслушают руководители учреждений здравоохранения города
Наименование организацииДата проведенияФ.И.О.ДолжностьНомер контактного телефона
УЗ «Бобруйская центральная больница»12.12.2022

11.00-13.00

Крупенич Оксана НиколаевнаГлавный врач8(0225) 72-72-68
УЗ «Бобруйская центральная больница»19.12.2022

11.00-13.00

Кузнецова Ольга НиколаевнаЗаместитель главного врача по стационарной помощи8(0225) 72-79-14
УЗ «Бобруйская центральная больница»26.12.2022

11.00-13.00

Горбачевская Марина ЮрьевнаЗаместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе8(0225) 72-79-25
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»12.12.2022

9.00-12.00

Белогуров Владимир ВалентиновичГлавный врач8(0225) 43-24-17
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»20.12.2022

14.00-17.00

Черноокая Жанна АлексеевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 72-49-83
УЗ «Бобруйская городская детская больница»

 

14.12.2022

28.12.2022

09.00-12.00

Каваленок Павел ПавловичГлавный врач8(0225) 70-98-68
УЗ «Бобруйская городская детская больница»

 

21.12.2022

14.00-17.00

Воронова

Инна Александровна

Заместитель главного врача по медицинской части8(0225) 70-52-07
УЗ «Бобруйский родильный дом»07.12.2022

21.12.2022

09.00-12.00

Симоненко Ирина ИвановнаГлавный врач8(0225) 43-17-72
УЗ «Бобруйский родильный дом»14.12.2022

14.00-17.00

Окрут Елена АнатольевнаИ.о. заместителя главного врача по медицинской части8(0225) 43-32-58
УЗ «Бобруйский родильный дом»29.12.2022

09.00-12.00

Климина Елена НиколаевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 43-32-58
УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»07.12.2022

21.12.2022

11.00-12.00

Шарф Игорь АртуровичГлавный врач8(0225) 43-15-03
УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер»08.12.2022

10.00-11.00

Костко Татьяна ВасильевнаЗаместитель главного врача8(0225) 43-15-03
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 1»13.12.2022

12.00-13.00

Якименко Наталья АнатольевнаГлавный врач8(0225) 70-81-04
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 1»06.12.2022

27.12.2022

12.00-13.00

Карпов Олег ВладимировичЗаместитель главного врача по МЭиР8(0225) 43-31-70
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 1»20.12.2022

12.00-13.00

 

Зюлковская Наталья ВасильевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 43-41-36
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»17.12.2022

09.00-11.00

Семенюк Михаил ГеоргиевичГлавный врач8(0225) 72-14-04
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2»09.12.2022

09.00-11.00

Курская Людмила ГеннадиевнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 72-12-77
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»08.12.2022

09.00-12.00

Кизимова Наталия ВладимировнаГлавный врач8(0225) 71-57-16
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»15.12.2022

14.00-14.00

Саттарова Диана РашитовнаЗаместитель главного врача  по МЭиР8(0225) 71-57-02
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»22.12.2022

09.00-12.00

Тимошенко Татьяна ВикторовнаИ.о. заместителя главного врача8(0225) 71-57-05
Филиал «Бобруйская городская поликлиника №4»21.12.2022

08.00-09.00

Залеский Юрий КлеменсовичЗаведующий филиалом8(0225) 70-50- 28
Филиал «Бобруйская городская поликлиника №5»12.12.2022

08.00-13.00

Новикова Елена ПетровнаЗаведующий филиалом8(0225) 70-98-48
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 6»21.12.2022

8.00-13.00

Песецкая Инна НиколаевнаГлавный врач8(0225) 73-62-84
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 6»14.12.2022

8.00-13.00

Олихвер Татьяна ИвановнаЗаместитель главного врача по медицинской части8(0225) 73-62-98
УЗ  «Бобруйская городская поликлиника № 6»06.12.2022

8.00-13.00

Каравай Марина НиколаевнаЗаместитель главного врача по МЭиР8(0225) 72-88-81
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»12.12.2022

08.00-13.00

Климович Нина НиколаевнаГлавный врач8(0225) 74-16-43
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7»22.12.2022

08.00-13.00

Гулидова Екатерина ИвановнаЗаместитель главного врача по МРиЭ8(0225) 74-16-43
УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника № 1»08.12.2022

22.12.2022

13.00-14.00

Костян Оксана МихайловнаИ.о. главного врача8(0225) 74-08-21

8(0225) 74-16-67

Филиал УЗ «БГСП №1» «Стоматологическая поликлиника №2»20.12.2022

08.00-09.00

Шлык Светлана НиколаевнаЗаведующий филиалом8(0225) 79-32-99
филиал «Детская стоматологическая поликлиника»

УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1»

05.12.2022

08.00-09.00

 

 

Шакура Елена ВладимировнаЗаведующий филиалом8(0225)70-44-50
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови»26.12.2022

12.00-13.00

Сидорович Наталья ОлеговнаГлавный врач8(0225) 73-37-76
УЗ «Бобруйская станция скорой  и неотложной медицинской помощи»21.12.2022

10.00-13.00

 

Голубева Татьяна ФедоровнаГлавный врач8(0225) 70-80-94
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