Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ
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11 февраля 2023 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
72-02-67 – Александр Александрович Окулич, начальник отдела капитального ремонта ГО «Бобруйскжилкомхоз»
78-74-16 – Валерий Эдуардович Бусел, главный инженер КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска»
70-55-12 – Евгений Васильевич Закржевский, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» (по идеологической работе)
78-91-35 – Максим Евгеньевич Ачинович, заместитель директора КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск» (по идеологической работе)
73-87-76 – Руслан Анатольевич Дворник, начальник участка по обслуживанию инженерных сетей и сооружений КУП «ДЭП г. Бобруйска»
71-87-76 – Сергей Олегович Валько, главный инженер КПУП «Горсвет г. Бобруйска»
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