Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

18 февраля 2023 с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-­коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-89 – Александр Николаевич Шостак, генеральный директор Государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз».

78-98-66 – Кристина Геннадьевна Голуб, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска» (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)

70-55-04 – Евгений Иванович Грищенков, директор КУП «ЖРЭУ Ленинского района Бобруйска»

73-87-76 – Виктор Владимирович Леонович, директор КУП «ДЭП Бобруйска».

78-91-41 – Владимир Васильевич Лоцкий, заместитель директора КПУП «Теплоэнергетика Бобруйск» (по капитальному строительству)