Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ
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18 февраля 2023 с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
70-76-89 – Александр Николаевич Шостак, генеральный директор Государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз».
78-98-66 – Кристина Геннадьевна Голуб, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Первомайского района Бобруйска» (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
70-55-04 – Евгений Иванович Грищенков, директор КУП «ЖРЭУ Ленинского района Бобруйска»
73-87-76 – Виктор Владимирович Леонович, директор КУП «ДЭП Бобруйска».
78-91-41 – Владимир Васильевич Лоцкий, заместитель директора КПУП «Теплоэнергетика Бобруйск» (по капитальному строительству)
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