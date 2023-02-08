Бобруйчан выслушают по вопросам труда, предпринимательской деятельности, экономики и ЖКХ

11 февраля 2023 г. с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Ольга Николаевна Жук, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, по тел.: 68-00-18. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению.

Марина Валентиновна Згорская, заместитель главы администрации Первомайского района, по тел.: 77-75-17. Курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, заработная плата.

Александр Александрович Подберезский, заместитель главы администрации Ленинского района, по тел.: 76-52-33. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, предпринимательство.

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11 февраля 2023 г. с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-­коммунального хозяйства Бобруйска.

72-02-67 – Александр Александрович Окулич, начальник отдела капитального ремонта ГО «Бобруйскжилкомхоз»

78-74-16 – Валерий Эдуардович Бусел, главный инженер КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска»

70-55-12 – Евгений Васильевич Закржевский, заместитель директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» (по идеологической работе)

78-91-35 – Максим Евгеньевич Ачинович, заместитель директора КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск» (по идеологической работе)

73-87-76 – Руслан Анатольевич Дворник, начальник участка по обслуживанию инженерных сетей и сооружений КУП «ДЭП г. Бобруйска»

71-87-76 – Сергей Олегович Валько, главный инженер КПУП «Горсвет г. Бобруйска»