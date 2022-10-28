Бобруйчан выслушают по вопросам строительства жилья

График проведения «прямых телефонных линий» руководством ОАО «Бобруйский завод КПД» с населением в ноябре 2022 года.
|Курируемые вопросы
|Дата проведения
|Власик Сергей Григорьевич
директор ОАО «Бобруйский завод КПД»
|Строительство, вопросы работы предприятия, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, работа с обращениями граждан и юридических лиц
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17.11.2022г.
13.00-15.00
т. 73-23-30
|Заяц Александр Владимирович
заместитель директора по строительству
|Строительство и организация работы по приемке-передаче квартир
|09.11.2022 г.
13.00-15.00
т.73-43-29
|Куликов Вадим Валерьевич
заместитель директора по кадрам, социальной, идеологической работе и общим вопросам
|Кадровые вопросы, контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц
|23.11.2022 г.
13.00-15.00
т.73-43-29
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.