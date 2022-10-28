Бобруйчан выслушают по вопросам строительства жилья

График проведения «прямых телефонных линий» руководством ОАО «Бобруйский завод КПД» с населением в ноябре 2022 года.

Курируемые вопросы Дата проведения Власик Сергей Григорьевич директор ОАО «Бобруйский завод КПД» Строительство, вопросы работы предприятия, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, работа с обращениями граждан и юридических лиц 17.11.2022г. 13.00-15.00 т. 73-23-30 Заяц Александр Владимирович заместитель директора по строительству Строительство и организация работы по приемке-передаче квартир 09.11.2022 г. 13.00-15.00 т.73-43-29 Куликов Вадим Валерьевич заместитель директора по кадрам, социальной, идеологической работе и общим вопросам Кадровые вопросы, контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц 23.11.2022 г. 13.00-15.00 т.73-43-29

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.