Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Бобруйчан выслушают по вопросам строительства жилья

43 0

Бобруйчан выслушают по вопросам строительства жилья

График проведения «прямых телефонных линий» руководством ОАО «Бобруйский завод КПД» с населением в ноябре 2022 года.

 Курируемые вопросыДата проведения
Власик Сергей Григорьевич

директор ОАО «Бобруйский завод КПД»

 

 

 

Строительство, вопросы работы предприятия, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, работа с обращениями граждан и юридических лиц

 

 

17.11.2022г.

13.00-15.00

 

т. 73-23-30

Заяц Александр Владимирович

заместитель директора по строительству

 

 

Строительство и организация работы по приемке-передаче квартир09.11.2022 г.

13.00-15.00

 

т.73-43-29

Куликов Вадим Валерьевич

заместитель директора по кадрам, социальной, идеологической работе и общим вопросам

 

 

Кадровые вопросы, контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц23.11.2022 г.

13.00-15.00

 

т.73-43-29

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »