Бобруйчан выслушают по вопросам осуществления предпринимательской деятельности

31 января с 10.00 до 12.00 заместителем председателя комитета экономики облисполкома Павел Леонидович Мариненко проводится «прямая» телефонная линия по вопросам осуществления в 2023 году предпринимательской деятельности.

Телефон «прямой линии» 8 0222 32 26 63.