Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Бобруйчан выслушают по вопросам медицины города

13 0

Бобруйчан выслушают по вопросам медицины города
Ф.И.О.ДолжностьДата и время проведенияНомер телефонаФормат проведения
Нечай Светлана ВладимировнаГлавный врач12.12.2022 с 14-00 до 17-008-0222-74-06-48Прямая линия
Булай Алла АлексеевнаЗаместитель главного врача22.12.2022 с 10-00 до 13-008-0222-74-06-42Прямая линия
Каминская Елена ФедоровнаЗаместитель главного врача16.12.2022 с 9-00 до 12-008-0222-74-05-97Прямая линия
Сакович Максим НиколаевичЗаведующий отделом эпидемиологии26.12.20228-0222-74-05-34Горячая линия

 

 

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿