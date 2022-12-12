Бобруйчан выслушают по вопросам медицины города
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|Ф.И.О.
|Должность
|Дата и время проведения
|Номер телефона
|Формат проведения
|Нечай Светлана Владимировна
|Главный врач
|12.12.2022 с 14-00 до 17-00
|8-0222-74-06-48
|Прямая линия
|Булай Алла Алексеевна
|Заместитель главного врача
|22.12.2022 с 10-00 до 13-00
|8-0222-74-06-42
|Прямая линия
|Каминская Елена Федоровна
|Заместитель главного врача
|16.12.2022 с 9-00 до 12-00
|8-0222-74-05-97
|Прямая линия
|Сакович Максим Николаевич
|Заведующий отделом эпидемиологии
|26.12.2022
|8-0222-74-05-34
|Горячая линия
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