Бобруйчан выслушают депутаты

16 февраля с 16.00 до 18.00 депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (Гацко В.В., Рынейская И.Н., Широкая В.В.), Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов проведут прием жителей Бобруйска.

Места проведения:

Администрация Первомайского района Бобруйска – каб. 201 (ул. Ульяновская, 54/24)

Первомайская районная организация Бобруйска РОО «Белая Русь» (ул. 50-­летия ВЛКСМ, 25)

ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска» (ул. Горелика, 72)

ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска» (б-р. Приберезинский, 29)

Администрация Ленинского района Бобруйска – каб. 200 (ул. Советская, 78)

Ленинская районная организация Бобруйска РОО «Белая Русь» (ЖЭУ №5 – ул. Минская, 20)

ЖЭУ №4 (ул. Ковзана, 5)

ЖЭУ №1 (ул. Горького, 41, подъезд 11)

Предварительная запись

и справочная информация

по телефону: 68-00-13.