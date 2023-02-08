Бобруйчан выслушают депутаты

16 февраля с 16.00 до 18.00 депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (Гацко В.В., Рынейская И.Н., Широкая В.В.), Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов проведут прием жителей Бобруйска.
Места проведения:
Администрация Первомайского района Бобруйска – каб. 201 (ул. Ульяновская, 54/24)
Первомайская районная организация Бобруйска РОО «Белая Русь» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 25)
ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска» (ул. Горелика, 72)
ГУО «Средняя школа №31 г. Бобруйска» (б-р. Приберезинский, 29)
Администрация Ленинского района Бобруйска – каб. 200 (ул. Советская, 78)
Ленинская районная организация Бобруйска РОО «Белая Русь» (ЖЭУ №5 – ул. Минская, 20)
ЖЭУ №4 (ул. Ковзана, 5)
ЖЭУ №1 (ул. Горького, 41, подъезд 11)
Предварительная запись
и справочная информация
по телефону: 68-00-13.