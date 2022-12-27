Бобруйчан выслушают 31 декабря
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31 декабря с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:
Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.
Инна Анатольевна Новикова, заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.
Марина Валентиновна Згорская, заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, заработная плата.
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