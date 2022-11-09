Бобруйчан выслушают 12 ноября

12 ноября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Алексей Александрович Брацков, управляющий делами Бобруйского гор­исполкома, по тел.: 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Вячеслав Иванович Коротченя, первый заместитель главы администрации Ленинского района, по тел.: 76-52-33. Курируемые вопросы: жилищно-­коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории ­района.

Сергей Васильевич Лоцкий, первый заместитель главы администрации Первомайского района, по тел.: 77-75-17. Курируемые вопросы: жилищно-­коммунальное хозяйство.

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16 ноября 2022 г. с 12.00 до 14.00 личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Ирина Николаевна Рынейская – в администрации Ленинского района Бобруйска (ул. Советская, 78, кабинет №113). Предварительная запись на прием производится по телефону: +375(29) 663-32-10.

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16 ноября 2022 г. депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Бобруйскому Первомайскому избирательному округу №79 Вера Владимировна Широкая проведет прием граждан и представителей юридических лиц с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. Ульяновская, 54/24, кабинет №39 (3-й этаж). По всем вопросам обращаться по телефону: 8(029) 137-02-70.

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14 ноября 2022 г. с 9.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия управления социальной защиты администрации Ленинского района Бобруйска по вопросам:

– порядок представления к награждению орденом Матери; назначение и досрочное использование средств семейного капитала; льготы, права и гарантии, меры государственной поддержки многодетных семей (начальник управления – Елена Викторовна Назарова, тел.: 76-58-53);

– назначение и выплата пособий по уходу за инвалидами 1-й группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста; добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии в соответствии с Указом Президента Респуб­лики Беларусь от 27.09.2021 №367; о выплате пенсий через банки с использованием базовых счетов; о порядке увеличения размера назначенной пенсии по возрасту при продолжении работы без получения государственной пенсии; пенсионное обеспечение граждан в Республике Беларусь (заместитель начальника управления – Елена Михайловна Долгая, тел.: 72-05-12);

– предоставление государственной адресной социальной помощи, назначение и выплата пособий семьям, воспитыва­ющим детей (начальник службы назначения и выплаты пособий, социально-­бытового обеспечения – Ирина Викторовна Кураленя, тел.: 71-76-41).