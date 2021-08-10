Бобруйчан выслушают в субботу

14 августа с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОДБЕРЕЗСКИЙ, заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, предпринимательство.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОЦКИЙ, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: жилищно - коммунальное хозяйство.