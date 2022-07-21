Бобруйчан выслушают по вопросу: «Организация трудовой реабилитации людей с инвалидностью»

28 июля с 9.00 до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Организация трудовой реабилитации людей с инвалидностью».

На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» Оксана Анатольевна Боровец.

Телефон прямой линии: 72-19-05.