Бобруйчан выслушают по вопросу: «Организация трудовой реабилитации людей с инвалидностью»
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28 июля с 9.00 до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Организация трудовой реабилитации людей с инвалидностью».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» Оксана Анатольевна Боровец.
Телефон прямой линии: 72-19-05.
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