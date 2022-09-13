Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

17 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|72-11-33
|Столярова
Людмила Николаевна
|заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
|78-98-66
|Маркова Кристина Геннадьевна
|заместитель директора КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|70-55-08
|Гельков Алексей Викторович
|главный инженер КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
|73-87-76
|Леонович
Виктор Владимирович
|директор
КУП "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-00
|Каташ Андрей Сергеевич
|директор КПУП "Теплоэнергетика
г. Бобруйск"
|71-87-76
|Валько
Сергей Олегович
|главный инженер КПУП "Горсвет г. Бобруйска"