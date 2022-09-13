Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

17 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

72-11-33 Столярова Людмила Николаевна заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства 78-98-66 Маркова Кристина Геннадьевна заместитель директора КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 70-55-08 Гельков Алексей Викторович главный инженер КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" 73-87-76 Леонович Виктор Владимирович директор КУП "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-00 Каташ Андрей Сергеевич директор КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" 71-87-76 Валько Сергей Олегович главный инженер КПУП "Горсвет г. Бобруйска"