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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

17 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства  Бобруйска.

72-11-33Столярова

Людмила Николаевна

заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
78-98-66Маркова Кристина Геннадьевназаместитель директора КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
70-55-08Гельков Алексей Викторовичглавный инженер КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
73-87-76 Леонович

Виктор Владимирович

директор

КУП "ДЭП г. Бобруйска"

78-94-00Каташ Андрей Сергеевичдиректор КПУП "Теплоэнергетика

г. Бобруйск"

71-87-76Валько

Сергей Олегович

главный инженер КПУП "Горсвет г. Бобруйска"

 

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