Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

10 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-89 Шостак Александр Николаевич генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-74-16 Бусел Валерий Эдуардович главный инженер КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-12 Бульбенко Ольга Викторовна заместитель директора КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда) 73-87-76 Кривошеева Татьяна Анатольевна заместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению) 78-91-41 Лоцкий Владимир Васильевич заместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)