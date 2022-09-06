Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ
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10 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|70-76-89
|Шостак
Александр Николаевич
|генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-74-16
|Бусел
Валерий Эдуардович
|главный инженер КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-12
|Бульбенко
Ольга Викторовна
|заместитель директора КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
|73-87-76
|Кривошеева Татьяна Анатольевна
|заместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
|78-91-41
|Лоцкий
Владимир Васильевич
|заместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)
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