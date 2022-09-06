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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

10 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-89Шостак

Александр Николаевич

генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-74-16Бусел

Валерий Эдуардович

главный инженер КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-12Бульбенко

Ольга Викторовна

заместитель директора КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда)
73-87-76Кривошеева Татьяна Анатольевназаместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
78-91-41Лоцкий

Владимир Васильевич

заместитель директора КПУП "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)

 

 

 

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