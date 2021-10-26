Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ 30 октября

30 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-90 Мясник Эдуард Николаевич главный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 79-04-41 Дражнюк Александра Сергеевна заместитель главного инженера Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-12 Жулего Елена Викторовна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска" (по идеологической работе) 73-87-76 Петроченко Сергей Михайлович главный инженер Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-91-35 Ачинович Максим Евгеньевич заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по идеологической работе)