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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ 30 октября

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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ 30 октября

30 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-90Мясник Эдуард Николаевичглавный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
79-04-41Дражнюк Александра Сергеевназаместитель главного инженера Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-12Жулего Елена Викторовназаместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района  г.Бобруйска" (по идеологической работе)
73-87-76 Петроченко

Сергей Михайлович

главный инженер

Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"

78-91-35Ачинович Максим Евгеньевичзаместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по идеологической работе)
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