Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ 30 октября
31 0
30 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|70-76-90
|Мясник Эдуард Николаевич
|главный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|79-04-41
|Дражнюк Александра Сергеевна
|заместитель главного инженера Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-12
|Жулего Елена Викторовна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска" (по идеологической работе)
|73-87-76
|Петроченко
Сергей Михайлович
|главный инженер
Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-91-35
|Ачинович Максим Евгеньевич
|заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по идеологической работе)
Читайте
также
также
-
Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ 30 октября
-
Сельский участковый — и медиатор, и психолог: за что жители Бобруйского района уважают майора милиции Александра Шевелева
-
Белорусские боксеры выиграли три награды на молодежном ЧЕ-2021 в Черногории
-
Эксперт: пандемия не сказалась на спросе на медицинские специальности
-
Прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости