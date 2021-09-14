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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

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Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

18 сентября с 9.00 до 12.00 пройдет прямая телефонная линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

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