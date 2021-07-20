Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

24 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
|72-11-33
|Столярова Людмила Николаевна
|заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
|78-83-42
|Прищеп Елена Григорьевна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по идеологической работе)
|70-55-04
|Грищенков Евгений Иванович
|директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
|73-87-76
|Корхов Игорь Васильевич
|начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-03
|Борищик Юрий Владимирович
|главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
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