Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

24 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

72-11-33 Столярова Людмила Николаевна заместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства 78-83-42 Прищеп Елена Григорьевна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по идеологической работе) 70-55-04 Грищенков Евгений Иванович директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" 73-87-76 Корхов Игорь Васильевич начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-03 Борищик Юрий Владимирович главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"