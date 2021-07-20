0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

112 0

Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

24 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

72-11-33Столярова Людмила Николаевназаместитель генерального директора ГО "Бобруйскжилкомхоз". Курируемые вопросы: организация работ по капитальному и текущему ремонтам объектов жилищного фонда и городского благоустройства
78-83-42Прищеп Елена Григорьевназаместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по идеологической работе)
70-55-04Грищенков Евгений Ивановичдиректор Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
73-87-76 Корхов Игорь Васильевичначальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
78-94-03Борищик Юрий Владимировичглавный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"

 

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿