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Бобруйчан выслушают по вопросам строительства и жилья в августе

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Бобруйчан выслушают по вопросам строительства и жилья в августе

­ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий»
руководством ОАО «Бобруйский завод КПД» с населением
в августе 2022 года
Курируемые вопросы­Дата проведения
Власик Сергей Григорьевич

директор ОАО «Бобруйский завод КПД»

Строительство, вопросы работы предприятия, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, работа с обращениями граждан и юридических лиц17.08.2022г.

13.00-15.00

т73-23-30

Заяц Александр Владимирович

заместитель директора по строительству

Строительство и организация работы по приемке-передаче квартир10.08.2022 г.,

24.08.2022 г.

13.00-15.00

т.73-43-29

Куликов Вадим Валерьевич

заместитель директора по кадрам, социальной, идеологической работе и общим вопросам

Кадровые вопросы, контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц16.08.2022 г.,

22.08.2022 г.

13.00-15.00

т.73-43-29

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график проведения «прямых телефонных линий» могут вноситься изменения.

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