Бобруйчан выслушают по вопросам проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

12 января член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анатольевич Анюховский в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проведет "прямую" телефонную линию для жителей Бобруйска, Осиповичского и Славгородского районов.

Звонки принимаются с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 3233473.