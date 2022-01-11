Бобруйчан выслушают по вопросам проекта изменений и дополнений Конституции
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13 января 2022 года с 17.00 до 19.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко. Адрес : г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103
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