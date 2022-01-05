Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Референдум 2022

Бобруйчан выслушают по вопросам проекта изменений и дополнений Конституции

24 0

Бобруйчан выслушают по вопросам проекта изменений и дополнений Конституции

6 января с 16.00 до 18.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая

Информация! Адрес : г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »