Бобруйчан выслушают по вопросам проекта изменений и дополнений Конституции

6 января с 16.00 до 18.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая

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