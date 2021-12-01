Бобруйчан выслушают по вопросам предпринимательства 7 декабря
bobruisk.by 32 0
7 декабря состоится прямая телефонная линия с участием заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павла Леонидовича Мариненко.
Задать вопросы, касающиеся развития и поддержки предпринимательства, можно с 10.00 до 12.00 по телефону: +375 222 32-26-63.
Также вопросы можно задать онлайн: ссылка для подключения — https://peregovorka.by/telephone-line-business-07.12.2021
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