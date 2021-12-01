Бобруйчан выслушают по вопросам предпринимательства 7 декабря

7 декабря состоится прямая телефонная линия с участием заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павла Леонидовича Мариненко.

Задать вопросы, касающиеся развития и поддержки предпринимательства, можно с 10.00 до 12.00 по телефону: +375 222 32-26-63.