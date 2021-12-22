Бобруйчан выслушают по вопросам предпринимательской деятельности 22 декабря

ФИО Должность Телефон Вопросы

Прокопчик Андрей Анатольевич Советник руководителя ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства) 74 11 11, +375 29 6228790 Организация и ведение предпринимательской деятельности

Вовк Вера Викторовна Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства) 70 63 90, +375 29 3525200 Ведение бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства

Коржов Александр Викторович Управляющий филиалом «БРИЦРБ» ОАО «Отель «Турист» (инкубатор малого предпринимательства) +375 29 3861595 Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений

Фёдорова Марина Геннадьевна Заместитель директора государственного предприятия «Аренда и услуги» (инкубатор малого предпринимательства) 78 32 80 Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений

Тарабуева Олеся Федоровна Начальник отдела ВЭС управления экономики горисполкома 68 00 51 Реализация мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

Нестерович Игорь Геннадьевич Заместитель начальника управления-начальник отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами горисполкома 68 00 42 Соблюдение законодательства в области торговли и услуг

Левадная Раиса Федоровна Главный специалист отдела землеустройства горисполкома 68 00 56 Предоставление земельных участков

Данейко Екатерина Владимировна Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 68 00 49 Проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов

Овчинникова Юлия Петровна Главный государственный налоговый инспектор Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску 59 78 56 Налогообложение субъектов предпринимательства

Тарабуева Тамара Сергеевна Главный государственный налоговый инспектор отдела информационно-разъяснительной работы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску 59-78-56 Налогообложение субъектов предпринимательства

Шерснев Павел Иванович Первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, начальник инспекции по надзору и профилактике 72 48 86 Пожарная безопасность

Гриб Анатолий Николаевич Начальник Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 74 54 57 Соблюдение законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды

Шинкарев Сергей Петрович Заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 71 60 49 Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами предпринимательства

Размарица Мария Леонидовна Главный специалист управления экономики горисполкома 68 00 39 Регистрация и ликвидация юридических лиц

Костоянская Елена Анатольевна Главный специалист сектора экономики Администрации Первомайского района г. Бобруйска 77 75 21 Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей