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Бобруйчан выслушают по вопросам предпринимательской деятельности 22 декабря

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Бобруйчан выслушают по вопросам предпринимательской деятельности 22 декабря

22 декабря с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» по вопросам осуществления и развития предпринимательской деятельности проведут:

ФИОДолжностьТелефонВопросы
Прокопчик

Андрей Анатольевич

Советник руководителя ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)74 11 11,

+375 29 6228790

Организация и ведение предпринимательской деятельности
Вовк

Вера Викторовна

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)70 63 90,

+375 29 3525200

Ведение бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства
Коржов

Александр Викторович

Управляющий филиалом «БРИЦРБ» ОАО «Отель «Турист» (инкубатор малого предпринимательства)+375 29 3861595Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
Фёдорова

Марина Геннадьевна

Заместитель директора государственного предприятия «Аренда и услуги» (инкубатор малого предпринимательства)78 32 80Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
Тарабуева Олеся ФедоровнаНачальник отдела ВЭС управления экономики горисполкома68 00 51Реализация мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Нестерович Игорь ГеннадьевичЗаместитель начальника управления-начальник отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами горисполкома68 00 42Соблюдение законодательства в области торговли и услуг
Левадная

Раиса Федоровна

Главный специалист отдела землеустройства горисполкома68 00 56Предоставление земельных участков
Данейко Екатерина ВладимировнаГлавный специалист отдела архитектуры и градостроительства68 00 49Проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов
Овчинникова

Юлия Петровна

Главный государственный налоговый инспектор Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску59 78 56Налогообложение субъектов предпринимательства
Тарабуева Тамара СергеевнаГлавный государственный налоговый инспектор отдела информационно-разъяснительной работы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску59-78-56Налогообложение субъектов предпринимательства
Шерснев

Павел Иванович

Первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, начальник инспекции по надзору и профилактике72 48 86Пожарная безопасность
Гриб

Анатолий Николаевич

Начальник Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь74 54 57Соблюдение законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды
Шинкарев

Сергей Петрович

Заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»71 60 49Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами предпринимательства
Размарица

Мария Леонидовна

Главный специалист управления экономики горисполкома68 00 39Регистрация и ликвидация юридических лиц
Костоянская

Елена Анатольевна

Главный специалист сектора экономики Администрации Первомайского района

г. Бобруйска

77 75 21Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
Толкачева

Светлана Анатольевна

Главный специалист сектора экономики Администрации Ленинского района

г. Бобруйска

43 31 14Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
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