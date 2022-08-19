Бобруйчан выслушают по вопросам организации досуга граждан пожилого возраста
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25 августа с 09.00 до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, иностранным языкам, кружковая и клубная деятельность».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» Ковалёва Анна Михайловна.
Телефон прямой линии: 70-69-60.
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