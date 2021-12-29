Бобруйчан выслушают по вопросам клубной деятельности для пожилых граждан
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30 декабря с 09.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, иностранным языкам, кружковая и клубная деятельность».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» Ковалёва Анна Михайловна. Телефон прямой линии: 70-69-60.
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