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Бобруйчан выслушают по вопросам гражданства и миграции

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Бобруйчан выслушают по вопросам гражданства и миграции

Начальник управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Петр Петрович Симончик проведет прием граждан в отделе по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома 22 июля с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Бобруйск, ул. Лынькова, д.6, каб.1, а так же ответит на вопросы граждан в указанное время по телефону 786048.

ГИОС УВД Бобруйского горисполкома

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