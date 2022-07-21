Бобруйчан выслушают по вопросам гражданства и миграции
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Начальник управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Петр Петрович Симончик проведет прием граждан в отделе по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома 22 июля с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Бобруйск, ул. Лынькова, д.6, каб.1, а так же ответит на вопросы граждан в указанное время по телефону 786048.
ГИОС УВД Бобруйского горисполкома
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