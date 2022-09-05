Бобруйчан выслушают 7 сентября

7 сентября с 11.00 до 13.00 «прямую телефонную линию» проведет член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский по телефону 8(017)3233473.