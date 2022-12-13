Бобруйчан выслушает председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель 17 декабря

Прямую телефонную линию проведет 17 декабря председатель Бобруйского горисполкома Игорь Николаевич Кисель. С 9.00 до 12.00 по номеру 68-00-18 он ответит на вопросы жителей города. ­

Одновременно 17 декабря с 9.00 до 12.00 «прямые телефонные линии» пройдут в администрациях районов Бобруйска. Задать вопросы можно будет по телефонам:

Администрация Ленинского района Бобруйска (0225) 76-52-33 (Дубинчик Андрей Викторович – глава администрации);

­Администрация Первомайского района Бобруйска (0225) 77-75-17 (Власевич Виталий Эдуардович – глава администрации). ­