Бобруйчан выслушает председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель 17 декабря
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Прямую телефонную линию проведет 17 декабря председатель Бобруйского горисполкома Игорь Николаевич Кисель. С 9.00 до 12.00 по номеру 68-00-18 он ответит на вопросы жителей города.
Одновременно 17 декабря с 9.00 до 12.00 «прямые телефонные линии» пройдут в администрациях районов Бобруйска. Задать вопросы можно будет по телефонам:
Администрация Ленинского района Бобруйска (0225) 76-52-33 (Дубинчик Андрей Викторович – глава администрации);
Администрация Первомайского района Бобруйска (0225) 77-75-17 (Власевич Виталий Эдуардович – глава администрации).
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