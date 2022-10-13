Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг

13 октября с 16.00 до 18.00

на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет Елена Анатольевна Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома

Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, каб.103

телефон 70-02-91