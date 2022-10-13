Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг
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13 октября с 16.00 до 18.00
на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет Елена Анатольевна Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома
Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, каб.103
телефон 70-02-91
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