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Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг

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Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг

13 октября с 16.00 до 18.00
на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет Елена Анатольевна Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома

Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, каб.103
телефон 70-02-91

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