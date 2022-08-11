Бобруйчан волнуют дороги, что ближе к дому

Жителей города продолжают волновать дороги, что ближе к дому. Бобруйчанка Оксана порадовалась за жителей Лынькова, которые теперь могут спокойно гулять по своей улице, не глядя все время под ноги, но: «Хотелось бы узнать, когда отремонтируют дорогу на Комбинатской в районе остановки Слепнева?».

А Марина удручена состоянием дорог на Володарского.

Отвечает заместитель генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» – главный инженер Эдуард Мясник:

– Согласно перечню основных мероприятий по благоустройству и содержанию объектов улично-дорожной сети и городского благоустройства, на Володарского и на Комбинаткой на этот год запланирован пока ямочный ремонт с применением асфальтобетонных смесей.

Эдуард Николаевич также отметил, что в этом году работы по наведению порядка на земле довольно масштабные. Весь перечень можно найти на сайте Бобруйского горисполкома.