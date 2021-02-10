Бобруйчан приглашают принять участие в оплачиваемых общественных работах по сортировке вторсырья

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан принять участие в оплачиваемых общественных работах в ОАО «Спецавтопредприятие» по сортировке вторсырья. Оплата труда сдельная. Расчет производится ежедневно, в конце рабочего дня, при выполнении нормы 20 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7, каб. № 6. Время работы: с 8:00 до 17:00 (обед 13:00 - 14:00).

Тел.: 70-95-34.