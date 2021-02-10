Бобруйчан приглашают принять участие в оплачиваемых общественных работах по сортировке вторсырья
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан принять участие в оплачиваемых общественных работах в ОАО «Спецавтопредприятие» по сортировке вторсырья. Оплата труда сдельная. Расчет производится ежедневно, в конце рабочего дня, при выполнении нормы 20 руб. в день.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу:
ул. Гоголя, 7, каб. № 6. Время работы: с 8:00 до 17:00 (обед 13:00 - 14:00).
Тел.: 70-95-34.
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