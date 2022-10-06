Бобруйчан приглашают принять участие в благотворительной выставке

С 10 по 17 октября по сложившейся традиции уже в 6 раз в УК «Центр досуга и творчества Бобруйска» пройдёт благотворительная выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям». Учредителем выставки-конкурса является Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин». Партнерами выставки-конкурса являются: Бобруйская городская организация РОО «Белая Русь»; Бобруйское городское объединение организации профсоюзов; Бобруйская Ассоциация промышленников и предпринимателей; Ленинская районная организация Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира»; Попечительский совет Бобруйской епархии.

Организаторами выставки-конкурса являются: УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» и первичная организация «Православные Бобруйчанки» ОО «БСЖ».

Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:

Презентация домашних заготовок: готовые к хранению и употреблению домашние заготовки (консервация, салаты из овощей и фруктов, варенье и т.д. в закрытой таре; сушенные овощи, фрукты, ягоды, грибы;

сборы чаев и лекарственных трав.

Презентация сельскохозяйственной продукции: свежие овощи, фрукты и ягоды, пригодные к хранению и употреблению, в таре (упаковке).

Участники выставки-конкурса в период с 3 октября по 10 октября 2022 года могут лично передать сельскохозяйственную продукцию гражданам и социальным учреждениям, предварительно проинформировав БГО ОО «БСЖ» и предоставить на конкурс краткий фотоотчёт о передаче продукции до 12 октября 2022 года (формат А4 бумажного носителя).

Приглашаем всех принять участие в выставке и подарить бобруйчанам не только радость созерцания творчества, но и оказать благотворительную помощь нашим ветеранам, многодетным, малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям, гражданам, социальным учреждениям.

Ждём ваши работы. Справки по телефонам: 43-38-42.