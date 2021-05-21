Бобруйчан приглашают поучаствовать в конкурсе вокала и рисунка в рамках спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»

Республиканский творческий конкурс "Вытокі" проводится с целью повышения у белорусов интереса к историко-культурному наследию страны и отдельных регионов, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, развития их творческого потенциала.

Конкурс проводится в 3 этапа:

Первый (отборочный) - осуществляется прием заявок и отбор конкурсных работ - заканчивается за 10 дней до начала мероприятий в регионе (в Бобруйске спортивно-культурный фестиваль пройдет с 15 по 17 июля)

Второй (полуфинал) - очный. Участие в мероприятиях в регионе. Награждение участников дипломами и определение финалистов состоится в день проведения Олимпийского квеста.

Третий (финал) 0 определение и награждение победителей.

Номинация "Вокал":

1 этап

Из поданных заявок экспертной комиссией отбираются 10 исполнителей в возрастной категории 12-16 лет и 10 исполнителей - 17-30 лет. Списки полуфиналистов публикуются на сайте vytoki.by. за 7 дней до проведения второго этапа (очного тура).

2 этап

Исполнение 2 разноплановых композиций под фонограмму минус, с инструментальным сопровождением или акапельно на сцене конкурсной площадки в регионе перед профессиональным жюри. Разрешается бэк-вокал, не дублирующий основную мелодию.

3 этап

Финал конкурса и объявление победителей состоится 7 августа в городе Жодино. решением оргкомитета место и дата проведения финала может быть изменено не позднее 1 августа.

Номинация "Рисунок":

1 этап

Из поданных заявок отбираются до 30 работ от участников. Списки полуфиналистов публикуются на сайте vytoki.by. за 7 дней до проведения второго этапа (очного тура).

2 этап

Проведение региональных выставок и определение результатов по итогам зрительного голосования и оценок жюри.

3 этап

Организация выставки работ победителей регионов в Минске с последующим изданием буклета.

Ознакомиться с условиями и порядком участия в конкурсе, а также узнать образец заявки можно на сайте vytoki.by.